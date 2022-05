Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 24 minutes

On l'a appris ce jeudi 20 mai par la Direction générale de la santé dans un communiqué, un premier cas suspect d'infection à la variole du singe a été signalé en France, et plus précisément en Ile-de-France. Cette maladie se transmet à l'homme par contact avec des animaux sauvages, rongeurs ou primates. Mais selon les experts, ces cas sont rares. D'autres cas ont également été signalés dans plusieurs pays d'Europe. (Photo : AFP)

