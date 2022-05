Publié il y a 5 heures / Actualisé il y a 5 heures

Cinq personnes, dont quatre membres d'une même famille, ont été tuées samedi après-midi dans l'accident d'un avion de tourisme près des Adrets dans le massif de Belledonne, a-t-on appris auprès des pompiers.

Le drame s'est déroulé à 16H50 au lieu dit "Les Fournelles" peu après le décollage de l'appareil, avec à bord "une famille qui effectuait un baptême de l'air", depuis l'aérodrome du Versoud à une quinzaine de kilomètres au nord-est de Grenoble, ont-ils précisé, confirmant une information de France-Bleu Isère.

L'épave du petit avion de tourisme, dont le tour devait durer une demi-heure, a été retrouvée "complètement carbonisée" comme les corps de ses occupants, "quatre adultes et un enfant" qui n'ont pas été encore identifiés, ont ajouté les pompiers, alertés par des témoins de l'accident.

"Un important dispositif du SDIS 38, engageant l’hélicoptère Dragon 38, appuyé par le Peloton de Gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) et la compagnie de gendarmerie de Meylan, a été déployé très rapidement sur place, pour éteindre l’incendie et se porter au secours des passagers", a indiqué la préfecture de l'Isère dans un communiqué.

Une soixantaine de pompiers ont été déployés au total sur les lieux, selon ces derniers.

Le parquet de Grenoble a confié l’enquête au groupement de gendarmerie de l’Isère, à la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) et à la SRGTA (ndlr: gendarmes français des transports aériens) de Paris afin de déterminer les causes de cet accident, a ajouté la préfecture.

"Nous allons garder le site, c'est notre premier objectif pour pouvoir permettre à la section de recherches des transports aériens de faire son travail dès demain (ndlr: dimanche)", a précisé à l'AFP le Lieutenant-Colonel Fabrice Gaudelet, officier adjoint commandement au groupement de gendarmerie de l'Isère.

Une quarantaine de gendarmes ont été au total engagés dans l'opération de secours, selon la même source.



