Trois mois après le début de la guerre en Ukraine, 85.000 Ukrainiens bénéficient de l'allocation pour demandeurs d'asile (Ada) en France, a indiqué mardi à l'AFP le patron de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) Didier Leschi.

"Au 20 mai, 85.000 déplacés Ukrainiens étaient couverts par l'Ada", dont 45.000 cartes de paiement ont été délivrées à ce jour à des familles qui ont quitté le conflit, a précisé le directeur général de l'administration qui verse cette allocation. Il s'agit de l'indicateur le plus fiable pour mesurer le nombre de déplacés ukrainiens installés en France depuis l'invasion russe du 24 février.

Depuis plusieurs semaines, l'Ofii, organe sous tutelle du ministère de l'Intérieur, délivre ces allocations à des Ukrainiens au rythme de "300 par jour", a précisé le préfet Leschi.

Début mars, lors de la première réunion de la cellule interministérielle de crise (CIC) sur l'Ukraine, la France avait anticipé l'arrivée de "50.000, peut-être 100.000 réfugiés" de ce conflit, selon les propos du pilote de la CIC Joseph Zimet. Ce dernier avait alors insisté sur la nécessité de redimensionner les capacités d'hébergement pour faire face à un tel afflux.

Parmi les 85.000 personnes, "8.000 sont en logement", tandis que les autres sont hébergées dans des structures d'accueil ou par le biais d'hébergements chez l'habitant, a précisé mardi le patron de l'Ofii Didier Leschi.

L'allocation pour demandeurs d'asile, attribuée aux réfugiés ukrainiens même si ces derniers n'ont pas besoin de demander l'asile (ils bénéficient de la "protection temporaire" enclenchée par l'Europe), s'élève à 6,80 euros par jour et pour une personne. Le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations unies recensait dimanche plus de 6,5 millions de déplacés qui ont fui l'Ukraine, dont plus de la moitié en Pologne.



