1 mondial Novak Djokovic est logiquement sorti vainqueur mercredi de son duel face au 38e mondial Alex Molcan, nouveau protégé de son entraîneur historique, et décroche sans trop forcer son billet pour le 3e tour de Roland-Garros.

Pas franchement perturbé par la présence de son ancien coach pendant 15 ans, Marian Vajda, dans le box du Slovaque qu'il entraîne depuis le début du mois, le Serbe a tranquillement déroulé sa partition. C'est à peine si Molcan, finaliste cette année à Lyon et Marrakech, aura réussi à le retarder lors du troisième set, le poussant à disputer un tie-break, avant que le Serbe ne s'impose en 2h15.

"J'ai beaucoup de respect pour Alex, il est en pleine progression", a souligné Djokovic à l'issue du match. Avant d'ajouter en souriant: "Mais j'espère que c'est la première et la dernière fois que j'aurais à me retrouver face à Marian (Vajda)."

"C'est toujours un plaisir de jouer ici, même si les conditions n'étaient pas faciles aujourd'hui avec du vent qui change tout le temps de direction, ce qui nous pousse à rester concentrés sur chaque balle", a-t-il relevé.

Au premier tour, "Nole", tenant du titre à Paris, avait passé moins de deux heures sur le court pour se défaire du gaucher japonais Yoshihito Nishioka (99e).

Pour tenter de rallier les 8es de finale, il affrontera un adversaire encore a priori largement à sa portée, le Slovène Aljaz Bedene, 195e mondial.

Après un début de saison quasi vierge en raison de son refus de se faire vacciner contre le Covid, Djokovic s'est imposé à Rome mi-mai, son premier titre depuis plus de six mois.

Il espère décrocher Porte d'Auteuil son 21e trophée en Grand Chelem, qui lui permettrait d'égaler le record détenu par Rafael Nadal depuis son sacre à l'Open d'Australie en janvier.



