D'après un article publié sur le site de franceinfo écrit à partir d'une dépêche AFP, onze bébés ont péri, mercredi 25 mai, dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l'ouest du Sénégal. L'incendie a été causé par "un court-circuit et le feu s'est propagé très vite", a précisé le maire de Tivouane, la ville de l'ouest du Sénégal où le drame a eu lieu. (Photo d'illustration : AFP)

"Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de onze nouveaux-nés dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital" public de Tivaouane, a tweeté le président sénégalais Macky Sall."A leurs mamans et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion", a-t-il ajouté.

Je viens d'apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveaux nés, dans l'incendie survenu au service de néonatalogie de l'hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh de Tivaouane.

A leurs mamans et et à leurs familles, j'exprime ma profonde compassion. — Macky Sall (@Macky_Sall) May 25, 2022





"Trois bébés ont été sauvés", a précisé le maire de Tivaouane, Demba Diop. L'incendie a été causé par "un court-circuit et le feu s'est propagé très vite", a déclaré celui qui est également député et plus connu sous le nom de Diop Sy.