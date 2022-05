Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

La justice sénégalaise a promis jeudi de se montrer intraitable avec les responsables d'un incendie qui a causé la mort de onze bébés dans un hôpital public de province la veille et qui a semé détresse, consternation et colère parmi les proches et dans l'opinion.

