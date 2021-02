Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

%thumb[w650-h365-q100-cc]% Président depuis 1996, Robert Chicaud passe la main et laisse la présidence à Serge Valgrésy. Robert Chicaud passe alors vice-président de l'association et assure la transition indique le Grand Raid. Âgé de 57 ans, Serge Valgresy "bénéficie d'une longue expérience au sein du comité qu'il a rejoint en 2008. Serge connaît parfaitement l'épreuve côté course pour y avoir participé en 2001, 2004 et 2005, mais aussi côté organisation où il assume la difficile mission de chef de poste du site d'arrivée : La Redoute. C'est également un raideur aguerri, avec de nombreux trails à son actif (Trail des Anglais, Arc en Ciel, CCC, l'Échappée belle, Tour des lacs au GRP...). Nul doute [qu'il] saura continuer à faire du Grand Raid et de son épreuve mythique, la Diagonale des Fous, l'une des références mondiales de l'Ultra Trail" a déclaré le Grand Raid ce mercredi. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

