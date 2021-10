Le Grand Raid se tient du 21 au 24 octobre 2021. A cette occasion, le préfet de La Réunion rappelle la réglementation liée à l'usage et aux survols des drones. Nous publions ici le communiqué de la préfecture. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

- Rappel des consignes de sécurité -



Pour des raisons de sécurité des biens et des personnes, les mesures suivantes doivent être appliquées:



- interdiction de survoler des personnes,



- hauteur maximale de vol de 120m,



- priorité systématique aux aéronefs habités (un drone est tenu d'interrompre son vol dès qu'il détecte la présence d'un aéronef à proximité),



- interdiction des survols à proximité des aérodromes, sauf en cas d’autorisation des services de l'aviation civile. Il est rappelé que le stade de La Redoute et le parc du Colorado sont soumis à cette interdiction.



Retrouvez toutes les informations sur la réglementation sur ce lien.



- Zones de survol interdites -



Afin de protéger l’espace aérien au-dessus des courses, 4 zones réglementées temporaires ont été créées. Les vols de drones y sont interdits. Il s’agit de :



- la zone réglementée temporaire 1 de Cilaos qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Cilaos de Coteau Kerveguen (21°07'37.07"S, 055°30'21.05"E) au Col du Taïbit (21°06'46.04"S, 055°25'56.74"E),



- la zone réglementée temporaire 2 de Mafate qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Mafate du Col du Taïbit (21°06'46.04"S, 055°25'56.74"E) au Maïdo (21°03'58.49"S, 055°23'19.83"E),



- la zone réglementée temporaire 3 MAFATE qui suit le tracé Trail de Bourbon (à 0,5 NM de part et d’autre) dans Mafate du Col de Fourche (21°04'26.03"S, 055°27'04.68"E) au Maïdo (21°03'58.49"S, 055°23'19.83E"),



- la zone réglementée temporaire 4 Maïdo-La brèche /Dos d’âne qui suit le tracé de la Diagonale des fous (à 0,5 NM de part et d’autre) de Maïdo-La Brèche (21°03'29.20"S, 055°23'42.66E") à Dos d’Ane (20°58'21.70"S, 055°21’39.62"E).



Ces zones sont publiées à l’information aéronautique et consultables sur ce lien.