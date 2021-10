Deux coureurs ex aequo pour la Diagonale

Encore une belle image sur la ligne d'arrivée du Grand Raid : les deux premiers coureurs de la Diagonale des fous sont arrivés ex aequo, bras dessus bras dessous pour célébrer leur victoire mutuelle. Meneur pendant une grande partie de la course, l'Italien Daniel Jung a fini par être rattrapé par le Français Ludovic Pommeret. Habitué du Grand Raid, celui-ci n'était pas encore parvenu à grimper sur la première marche du podium.

Dès le pointage des Orangers les deux coureurs ont décidé de changer de stratégie et de continuer en duo. C'est ensemble qu'ils ont passé les différents checkpoints jusqu'au stade de la Redoute. Arrivé à la Grande chaloupe, Ludovic Pommeret l'a confirmé au micro d'Imaz Press : ils franchiront la ligne d'arrivée ensemble.

Regardez :

A 23h02, le Français et l'Italien sont arrivés ensemble, comme promis. Fatigués mais heureux. "On s'est entraidés, c'est aussi le jeu. A deux on était plus forts" a déclaré Ludovic Pommeret au micro de Réunion la 1ère. Pour Daniel Jung, il s'agissait d'une première participation à l'ultra-trail péi.

Félicitations au duo de choc Daniel Jung et Ludovic Pommeret remportent le Grand Raid 2021 🏆🥇✨🏃‍♂️ #grandraidreunion #iledelareunion #ultratrail #trail #diagonaledesfous Publiée par Grand Raid Réunion - Officiel sur Vendredi 22 octobre 2021

Derrière eux, Benat Marmissolle, Cédric Chavet et l'Italien Francesco Cucco. Antoine Guillon, bien habitué du Grand Raid, est arrivé en 6ème position. Judicaël Sautron, trailer réunionnais, s'est hissé à la 8ème place. A noter que Nicolas Rivière, l'un des favoris de cette course, a été contraint à l'abandon à cause d'une blessure.

C’est l’énorme surprise de la journée. Le basque Beñat Marmissolle monde sur le podium du #GrandraidReunion 2021. Il... Publiée par Grand Raid Réunion - Officiel sur Vendredi 22 octobre 2021

Nous avons suivi le passage des 3ème, 4ème et 5ème de la Diagonale à Dos d'Âne, regardez :

Sur la Mascareignes, d'une longeur de 72 km, c'est le Comorien El-Habib Zoubert qui est arrivé en tête. Côté femmes, c'est Angélique Lesport qui arrive première. Le Zembrocal Trail quant à lui a été remporté par l'équipe GoSport.

Les courses continuent ce samedi 23 octobre. Si les fous et folles sont encore sur les sentiers jusqu'à dimanche, les coureurs du Zembrocal et du Bourbon continuent eux aussi. La Mascareignes a pris fin ce vendredi soir à 22h30.