Lors du Grand Raid 2021, un couple de traileurs avait dénoncé une élimination abusive. Marc-Antoine Colonna avait fait demi-tour pour soutenir sa conjointe sur la course, selon les explications de l'intéressé. Le sportif avait obtenu un bonus de temps dont il avait ensuite abusé, avait indiqué le Grand Raid. L'association avait donc décidé de le mettre hors course pour l'édition 2022, en guise de sanction. Aujourd'hui le comité de l'association annonce finalement qu'il pourra se présenter lors du prochain Grand Raid, après avoir mieux "cerné les faits s'étant produits". (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Comme le rappelle l'association dans un communiqué, "lors du Grand Raid 2021, Marc Antoine Colonna avait été mis hors course et sanctionné sur l'épreuve de la Diagonale des fous. La décision de l'association rendait impossible la participation à l'épreuve 2022 pour ce coureur".

Interrogé en octobre dernier, le président du Grand Raid Pierre Maunier avait indiqué que "Marc Antoine Colonna a bénéficié d'un bonus de deux heures pour avoir fait demi-tour sur 35 km pour aider sa compagne, comme il est habituel de le faire. Mais ce dernier a affirmé qu'il bénéficiait de deux heures supplémentaires sur tous les postes de course restant, ce qui est bien évidemment faux". En guise de sanction, le coureur a donc été mis hors course pour le Grand Raid 2022, en plus de son élimination sur l'édition 2021.

Mais finalement, "après avoir été entendu a posteriori les différentes parties et mieux cernés les faits s'étant produit, le comité directeur du Grand Raid a décidé simplement une mise hors course de l'intéressé, pour dépassement de temps sur l'édition . La sanction initiale a été levée ce qui lui permettra de se présenter de nouveau au départ de l'épreuve s'il le souhaite" précise l'association du Grand Raid ce lundi 10 janvier 2022.

"En outre et au-delà du fait de course en question, le comité directeur du Grand Raid tenait à apporter son soutien à Marc-Antoine Colonna, suite aux attaques dont il avait été l'objet sur les réseaux sociaux. En aucun cas l'association du Grand Raid ne peut cautionner de tels propos allant à l'encontre de l'esprit sportif" ajoute le Grand Raid.

L'histoire du couple de traileurs avait en effet entraîné de vives réactions sur les réseaux sociaux. Si certains soutenaient les deux coureurs, d'autres avait dénoncé une récupération destinée à "faire le buzz".

