Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 37 minutes

Couvre-feu généralisé à 22h oblige, le Bisik avance l'horaire de la soirée prévue ce vendredi 26 février 2021 en compagnie de EZ and the Mango Acid. L'accueil se fera dès 18h pour un début de concert à 19h30 "afin de permettre à chacun de regagner son domicile avant 22h et de rentrer sans encombre" indique le Bisik. La cuisine quant à elle fermera à 20h30. (Photo : Facebook EZ and The Mango Acid)

Couvre-feu généralisé à 22h oblige, le Bisik avance l'horaire de la soirée prévue ce vendredi 26 février 2021 en compagnie de EZ and the Mango Acid. L'accueil se fera dès 18h pour un début de concert à 19h30 "afin de permettre à chacun de regagner son domicile avant 22h et de rentrer sans encombre" indique le Bisik. La cuisine quant à elle fermera à 20h30. (Photo : Facebook EZ and The Mango Acid)