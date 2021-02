Ce vendredi soir 26 février, le Bisik accueillait son premier concert en mode couvre-feu en compagnie de EZ and The Mango Acid. "Du feu sous la braise, un rythme infernal, un goût d'inachevé, mais le plaisir partagé de continuer à vous accueillir malgré le contexte..." décrit le Bisik. Une nouvelle formule, donc, une de plus, où "le son des guitares saturées et les rythmes enragés du groupe rock psyché a fait trembler nos murs et nos âmes !" Nous publions le communiqué ci-dessous (Photos Iris Dylan Mardémoutou)

Une invitation au voyage dans l’univers unique et incroyable de Kris Sanchez qui nous a entraîné avec ferveur en terre inconnue ! Nouvelle formule hier soir au Bisik, une de plus, qui nous a privé à grand regret, faute de temps, de la prestation de @Marcelino Méduse et de @Steven Inj de la Compagnie Aberash qui devaient interpréter un extrait de "Mon Éli " de Paul Francesconi, dialogue à cœur ouvert dont nous aurions tous bien besoin à l’heure actuelle…



Ce n’est que partie remise et malgré la pression du temps c’est vers d’autres rivages que nous a entraîné Kris Sanchez, ancien du Cri de la Mouche, proche de Rachel des Bois et leader de EZ and The Mango Acid, que nous recevions avec enthousiasme. Accompagné de Manoel Nicolas à la guitare, de Jim Sevan à la basse et de Gérome Geney à la batterie, le chanteur charismatique nous invitait à un road trip psychédélique inoubliable. L’univers de EZ and the Mango Acid vous transporte dès les premières notes dans de multiples galaxies, un voyage à travers le temps où s’entrechoque le son des Rolling Floyd ou du Pink Zeppelin, avec celui de David Stardust et Lou Velvet.



Pulp musi, " Burning Smile " !



Une véritable B.O. d’un idéal universel et intemporel que le public a apprécié à sa juste valeur malgré les contraintes et l’envie difficile à contenir de… danser… C’est avec ses titres incandescents “The Weather Man”, “Burning Smile” et “4 Agreements” que le voyage commence, enflammé ! La technique et la virtuosité des musiciens et leur passion communicative passion jaillissent de chaque note du groupe. En fermant les yeux on a l’impression de filer à toute berzingue sur la route 66 vers un Burning Man rêvé, fantasmé… Avec le titre “The Refuge” les spectateurs se retrouvent au cœur d’une bande originale d’un film de Tarantino, une pulp music foudroyante !



C’est la force de l’imagination de EZ and the Mango Acid. Chaque titre, chaque mélodie possède un univers qui lui est propre et une mise en scène impalpable. Un véritable storyboard prend corps dans notre imaginaire au fur et à mesure des titres qui s’enchaînent et nous guide avec bonheur durant cette expérience unique. “If U Want Me” et “Tell no lies” suscitent un tonnerre d'applaudissements ainsi que des cris d’amour et de rage. Mais le temps galope lui aussi et l’heure fatidique approche… La cuisine est fermée et c’est avec “Trick it on me” que nous arrivons à destination de ce voyage multi-chrono-directionnel.



Une courte soirée, trop courte bien sûr, car nous avons souhaité respecter scrupuleusement les nouvelles règles mises en place pour vous permettre de regagner votre domicile avant 22h et de rentrer sans encombre.

Merci à toute l’équipe du Bisik grâce à qui nous pouvons vous accueillir dans les meilleures conditions, merci à vous de continuer à partager nos passions et d’accepter des règles strictes et fluctuantes, merci aux artistes de s’adapter eux aussi aux atermoiements d’une organisation contrainte… Merci à tous, en espérant vous revoir bientôt pour continuer à vibrer ensemble !