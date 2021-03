Publié il y a 38 minutes / Actualisé il y a 35 minutes

Ce vendredi 5 mars, et si les décisions du préfet le permettent, le Bisik accueillera Meddy Gerville accompagné pour l'occasion d'Emmanuel Félicité à la batterie et de Johan Saartave à la basse. L'occasion de découvrir son nouvel album "Mon Maloya", sorti en juillet 2020, en toute intimité. "Meddy Gerville nous livre un album aux sonorités suaves et fortes, une expression subtile qui marque à la fois les vingt ans de la carrière d'un artiste de talent en même temps qu'il vient marquer l'anniversaire des dix ans de la reconnaissance par l'Unesco du maloya comme patrimoine culturel de l'humanité" indique le Bisik dont nous publions ici le communiqué. (Photo : DR)

