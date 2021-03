Ce dimanche 4 avril 2021, le Bisik accueille "Arashkha" en concert. L'artiste à l'univers électro-world présentera son quatrième album sorti le 28 août 2020 " Wind Space & Rythm ". Cet album est révélateur d'un genre métissé, puisant ses influences dans ses racines iraniennes et réunionnaises, agrémentées de sonorités persanes envoûtantes. Quelques nouveautés seront également au programme comme le "Asian project " sur lequel travaille actuellement l'artiste avec des percussions chinoises bien présentes sur île mais encore méconnues. Afin que ces événements se déroulent dans le respect des règles sanitaires, des nouvelles formules sont proposées aux spectateurs. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photos Bisik)

Dimanche 4 avril à 14h Le Bisik accueil “Arashkha”. Installé à l’île de la Réunion depuis 2011, Arash Khalatbari, artiste électro franco-iranien, compositeur, producteur et interprète inspiré présentera son quatrième album sorti le 28 août 2020 " Wind Space & Rythm ".

Cet album est révélateur d’un genre métissé, puisant ses influences de ces racines iraniennes, réunionnaises agrémentées de sonorités persanes envoûtantes. Fort de son succès, le single “Hikikomori watching outside ” issus de ce quatrième album, dont le clip est réalisé par Guillaume Tauveron, photographe et réalisateur français basé au Japon.

Ce dernier a été nominé en France pour le “Prix lumière du meilleur 1er Film” et également distribué en DVD à travers tout le Japon.

Ce “side project” est selon l’artiste une digestion des musiques urbaines. Ici ces sonorités électro se veulent plus lentes et plus calmes mais elles n’en sont pas moins surprenantes ! L’album hypnotisant est produit et édité par Les productions Musjo, Raout Breton et Artist Mundi.

Arashkha, qui avait déjà jouer au Bisik en novembre 2018 à l’occasion de la sortie de son troisième opus, reviendra donc ce dimanche 4 avril et vous fera virevolter au gré de la signature musicale riche et éclectique de son quatrième album.

En début d'après-midi, il sera également possible de profiter, dans les jardins du Bisik, de la Compagnie Aberash, des performances de comédiens et autres artistes inspirés et engagés.

Réservations obligatoires ici

- Le Bisik s'adapte au protocole sanitaire-

Le protocole sanitaire étant toujours en vigueur. Les concerts en station debout sont interdits.

Pour pallier à ses restrictions, le Bisik propose des nouvelles formules :

Koté kour et Zardin new

-Possibilité de réserver des repas avec supplément par téléphone (repas servis à partir de 12h).

-Arrivée souhaitée à 14h pour profiter des performances artistiques de la Cie Aberash.

- Place assise réservée dans la salle pour assister au concert masqué.

Koté Sèn new

-Table réservée dans le Jardin.

- Arrivée souhaitée à partir de 12h pour le repas et les performances artistiques.

-Place assise réservée dans la salle pour assister au concert masqué. Choisissez votre repas directement sur HelloAsso.

Réservation obligatoire et info au 0692 87 45 72