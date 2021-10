Le vendredi 8 octobre 2021 à 20h, le Bisik se relève au propre comme au figuré et sans couvre-feu. Premier concert debout depuis le 13 mars 2020. Pour l'occasion, le Bisik propose un hors-série Electropicales avec l'univers musical électro-pop polymorphe du groupe de Syl Martin. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photo DR / Le Bisik)

2020, le monde est à l'arrêt... pas pour tout le monde. Savinien (Okuna) voit là une occasion de se pencher sur une nouvelle création musicale et lance le projet " Syl Martin ".

Entre deux albums d'Okuna, " Syl Martin " propose ici son propre univers ; plus personnel, plus intimiste. Une atmosphère sonore sur fond d'électro polymorphe qui invite au voyage, à l'imaginaire... et au-delà. Partant pour être un single, le projet grossit, et c'est un album entier, " Moment ", qui vient de sortir composé de pas moins de 10 morceaux à découvrir ce 8 octobre !

Au fil des chansons autour du rêve, les textes et les mélodies nous rappellent à la vie et à nos envies de chanter... danser... un jour... un instant... un "Moment".

Le projet Syl Martin c’est la réunion de talentueux musiciens : Savinien Leveque (Pad, Guitar, Vocal, Drum), Jen (Vocal), Jonathan Degard (Piano & Drum) et Freddy qui s’occupera de la vidéo, également Star Manager.

Réservations ici.