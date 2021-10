Le Bisik n'organise pas de concert ce vendredi 22 octobre 2021 mais propose un lancement unique : le concert de présentation du nouvel album de Kilkil, "Clermont-Ferrand". Le vendredi 29 octobre, le Bisik reçoit donc ce trio free synth punk, né en 2012 à La Réunion avec Pascale (basse/chant lead), Charlou (synthé/saxo/chant) et Johny (batterie/chant). Le trio survolté nous présentera les titres de son nouvel album vinyle, un concert à ne surtout pas manquer, indique Le Bisik. (Photo : Hippolyte / Le Bisik)

"Un vendredi soir d’une soirée toujours debout, explosif et joyeux à ne pas manquer ! Mais ça vous le savez ! Amoureux de veste en cuir déchiré, d’éléctro-punk-rock déchainé, c’est un évènement à ne surtout pas rater qui se dévoile au Bisik, alors rendez-vous le vendredi 29 octobre à 19h on compte sur vous !" indique le Bisik.



Vendredi 29 octobre

Ouverture des portes 19h | Début du spectacle 20h30

Infos/résa 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérent) :

12€ sur place