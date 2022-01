Le Bisik à Saint-Benoît entame sa saison de concerts sous le signe de l'adaptation. En effet, le protocole sanitaire en vigueur sur l'île ne permet pas de proposer les concerts en soirée. C'est donc dans l'après-midi, à partir de 14h le 6 février, que débuteront les rendez-vous musicaux du café culturel avec Votia. (Photo d'illustration : Le Bisik)

"Si la programmation de ce premier semestre incertain a dû, une fois de plus, être remise sur le métier pour s’adapter aux contraintes sanitaires changeantes, il est toutefois grand temps d’ouvrir la cage aux concerts et donc souhaiter ardemment pouvoir reprendre notre envol rapidement… On observe de belles éclaircies actuellement au niveau national et il n’y a pas de raisons que ces nouvelles perspectives n’atteignent pas nos côtes prochainement." annonce le Bisik lors de la présentation du programme des concerts de février à juillet 2022 qui a pour nom "Envole-moi !".

Nous vous mettons ci-dessous les deux premiers artistes programmés pour cette saison 2022 :

• Dimanche 6 février : Votia, la puissance et l’authenticité du Maloya !

C’est sur le rythme envoûtant du maloya que le Bisik ouvre la saison 2022 avec Votia, formation incontournable du paysage musical réunionnais ! Marie-Claude Lambert-Philéas, alias Votia, a tout pour conquérir le cœur de son public : une voix douce et puissante à la fois, une histoire et une vibration unique.

Ouverture des portes 14h, début du spectacle 16h00

• Samedi 12 février : Gael Horellou, un métissage entre jazz et maloya : une nouvelle Identité !

Le samedi 12 février (attention c’est un samedi !), le Bisik a le plaisir de recevoir le saxophoniste et compositeur Gaël Horellou de passage dans notre île et accompagné pour l’occasion de Florent Gac et de musiciens réunionnais de talent.

Ouverture des portes 16h, début du spectacle 18h30

Le Bisik annonce "qu'ils publieront leurs événements au fur et à mesure des annonces préfectorales afin d’essayer d’éviter au maximum annulations et reports intempestifs."

Rendez-vous sur le site du Bisik pour les tarifs et les réservations.

www.ipreunion.com / [email protected]