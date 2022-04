Soirée en trois temps et avec une ambiance de folie ce vendredi 8 avril 2022 au Bisik à partir de 19h où on est debout, démasqués et sans pass vaccinal, annonce la salle du Bisik à Saint-Benoît. Le maloya " maniér Fanm " sera à l'honneur avec Mari Sizay du Kolektif FanmKèr en ouverture de soirée, suivie de Simangavole et de l'Afrobeat Électro de Blanc Manioc qui la poursuivra pour un after dofé. Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik (Photo Simangavole / DR)

Mari Sizay et ses fonnkèr nous entraîneront dans les " voulvoul" de son inspiration ; vous le savez sans doute, Simangavole, la formation féminine de l'Océan Indien interprète un maloya sublimant la tradition et nous présentera les titres de son nouvel album, " SaOuWaLivé " qui vient tout juste de sortir.



Au centre, Mc Waraba au micro et son flow légendaire, entouré du batteur et chanteur ivoirien Sly A 10, en back vocal et drum pad (batterie électronique) et du DJ, producteur et boss du label : Dom Peter qui nous présenteront leur dernière compil #NyamakalaBeats#3 (Un Hors-Série Electropicales)



Venez profiter d’un moment unique au Bisik, sur scène, Mari Sizay, Simangavole et Blanc Manioc impulsent une formidable énergie !



À découvrir absolument !

Vendredi 8 avril

Ouverture des portes 19h | Début du spectacle 20h00 | After 22h00

Infos / résa au 0693633939

Entrée 8 euros en Prévente Adhérents sur Internet (10 euros non adhérents) / 12 euros sur place (jauge limitée : réservation conseillée)

Buvette et restauration sur place