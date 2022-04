Le vendredi 29 avril 2022, Emmanuelle Ivara sera en concert au Bisik de Saint-Benoît à partir de 19h. Au programme : une soirée enflammée avec ses titres phares et la découverte de nouveautés. Quelques surprises poétiques seront également proposées par le Kolektif fanmKèr du Koté Zardin en ouverture de soirée avec Noëline Ferard, son engagement et ses fonnkèr enragés... Nous publions ci-dessous le communiqué du Bisik. (Photos d'illustration - Luxiole et Bisik)

Emmanuelle Ivara au Bisik ! Le séga kom nou ièm !

Pour notre jeune chanteuse réunionnaise, la musique c’est une histoire de famille qu’elle partage avec une immense générosité avec son public. Dès sa plus tendre enfance Emmanuelle est en effet bercée par la musique, à travers le groupe Manyan dont le papa Dany est musicien/manager, la maman Chantale et l’oncle Alain Sensé sont respectivement chanteuse et chanteur lead.

Sa carrière est donc lancée à l’âge de 10 ans, et depuis elle cultive l’amour des rythmes de la musique réunionnaise et se forme aux techniques de chant avec talent pour proposer une musique populaire très appréciée du public.

Avec son titre " Mon trésor " elle a su toucher le cœur des Réunionnais et inscrire son prénom au firmament du séga. Au fil des années, elle impose son style et son énergie et fait une entrée re-marquée dans le monde de la musique réunionnaise.

Le vendredi 29 avril à partir de 19h c’est donc une véritable star du séga aux accents de jazz que nous vous invitons à venir découvrir au Bisik !

Viyen craz in bon lambians ek nou dan Bisik !

Nou attan a zot !

Bio Express

• Emmanuelle Ivara a eu l’occasion d’intégrer le conservatoire de la ville de Saint-Paul avec Monsieur Eric Sida Chetty , un grand homme, qui lui enseigna le solfège, les percussions et l’histoire de la musique réunionnaise .

Pendant son adolescence, elle a eu l’occasion de s’exercer en tant que choriste pour les groupes-phares de La Réunion, de tous types, de tous styles et tou-jours appréciés par les Réunionnais ! Enrichie de ces partages musicaux, elle acquière une expérience artistique af-firmée et assied sa personnalité.

Grâce au groupe familial, elle a eu l’opportunité d’enregistrer et de chanter sur les albums comme " Parabole séga ", " Passion patience ", " Pépé futé " etc….

En 2014 sort son premier Album " Mon trésor ". Comme dit Emmanuelle : " la préparation était difficile, mais en gardant la motivation j’ai pu réaliser mon souhait. Grâce à la famille et les amis, j’ai découvert la composition d’une autre manière ".

Un album composé de 9 titres afin de graver son identité et de faire une entrée dans le monde des ségatiers. La chanson " Mon trésor " compte plus de un million de vues sur YouTube ! Et ce n’est pas fini !

• Noëline Ferard, un extrait de son fonnkèr

"Née, grandie et vécue à Piton Saint-leu.

Dans un village où prendre sa liberté était primordiale.

Dans mon village, aujourd’hui amnésie de son ancestralité, Noé, li, né, dans le souffle du décryptage au-delà des bateaux négriers, brèdes mafa’nn au-delà sagaie ravinn trou, au-delà de la mer Inndi.

Je suis l’essence de Katiopa éveillée de la grande M’Tima, d’Eli, des femmes marronnes de l’ouest, et de tous ceux, qui se sont sacrifié pour moi.

Je suis la fille de tous les nènènes de mon île, ses femmes sacrées qui ont allaités, chan-té, kozé dansé rakonté , partazé bann valer muntu, elles, m’ont attribué le pri-vilège de jouer ma partition dans leur langue, qui est ma langue dopi 12 ans, la langue nénène.

A l’aube de ma voix, c’est un honneur pour moi de rebâtir ses valeurs, kozman tout mon bann moman, fa’nn zot fé dou la vi dann santié oussa mon pié i poz, oussa mon zié i vol, oussa mon voi i so’nn po bann zordi.



Fa’nn grin konflor

La, la, lo tan la"

Ouverture des portes 19h | Début du spectacle 20h00

Infos / résa au 0693 63 39 39

Entrée 8€ en Prévente Adhérents sur Internet (10€ non adhérents) / 12€ sur place

Buvette et restauration sur place

