Arès avoir reçu Mélanie Pérès le 15 mai 2020 dans le cadre des concerts à la maison organisés pendant le confinement, Le Bisik i arbiss ce vendredi 6 mai. Cette fois, l'artiste sera présente en chair, en os et en voix après une résidence qui s'annonce riche en découvertes... L'hyperactive et talentueuse Mélanie vient de produire sa première comédie musicale, " Tigann " tiré de son roman éponyme et mène de front de nombreux projets artistiques et sa carrière d'enseignante avec la même passion (Photos - DR)

Source intarissable de joie de vivre, et de “positive thinking & acting”, Melanie Pérès affiche à 25 ans une carrière déjà bien remplie. Écrivaine, comédienne et elle a également à son actif une collection de chansons, dont un album avec le groupe Flashback, et surtout deux compositions originales, qui lui ont valu d’être la lauréate 2019 du concours " Konpoz to lamizik ".

Première partie de Christophe Maé à l’Olympia

Professeur de créole mauricien au CSE de Quatre-Bornes, la jeune femme milite pour la défense de la langue créole et des droits des femmes et aura l’occasion d’intervenir à Saint-Benoît pour échanger avec le public dans la semaine précédant le concert.

Pour l’occasion elle sera accompagnée de Gwendoline Absalon et du groupe les Anonym (en compagnie de Lionnel Cupidon (Voix, Cajun), Yann Payet (Clavier) et Loic Cupidon (Basse) qui, excusez du peu, assurera la première partie de Christophe Maé à l'Olympia juste après… les 14 et 15 mai prochains !

Le 6 mai c’est donc une occasion à ne pas manquer pour retrouver Mélanie Pérès qui s’emparera de la scène du Bisik pour vous faire vivre, on n’en doute pas, un moment d'exception avec quelques surprises au programme !

Une musique rythmée et contemporaine, pop, séga et parfois électro portée sur des mots créoles d’un autre temps qui séduira un large public.

Un rendez-vous exceptionnel à ne pas manquer !

Laissez-vous porter par la légèreté et la douceur de ses textes et réservez !

Un concert en partenariat avec Culture Events et Productions.

Mélanie Pérès, vendredi 6 mai au Bisik, 20h30

-- Bio Express --

Après l’aventure de groupe avec son ancien combo musical et un livre en créole mauricien, Mélanie Pérès a fait un retour sur scène en triomphe, en 2019, remportant la 2e édition du concours Konpoz to Lamizik. Elle poursuit sa route artistique avec un éventail de projets pour partager ses inspirations éclectiques. Auteure, compositrice, chanteuse, elle s’affirme également dans l’univers littéraire mauricien comme romancière, scénariste et comédienne.

Ecoutons Mélanie nous présenter son univers : “La musique je l’ai reçue de mon père et lui du sien, et je la transmettrai... Mais le créole je l’ai appris, je le découvre et je le lèguerai. Au fil du temps, je me retrouve dans les abysses d’un temps perdu... S’il ne tenait qu’à moi, je me laisserai voguer dans les torrents de ce temps, où les âmes du temps lontan, en écho à la brise, me porte en Kadadak...”

