Publié il y a 9 heures / Actualisé il y a 7 heures

Ce lundi 1er février 2021, la ville du Port, le CCAS, le Comité des chômeurs et des Mal logés et la Croix rouge organisent le déploiement des maraudes sur le territoire communal. La première maraude se déroule de 18h à 21h sur les secteurs de la Rivière des galets et du centre-ville du Port. Objectif : préciser le nombre de sans domicile fixe sur le territoire communal, leur mobilité géographique et leurs besoins, leur permettre l'accès à un logement, permettre l'accès aux droits, mobiliser les partenaires et définir un parcours d'accompagnement. Suivez notre live (Photos ha/www.ipreunion.com)

