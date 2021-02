Publié il y a 58 minutes / Actualisé il y a 58 minutes

La ville du Port organise en partenariat avec l'ARS et le TCO deux opérations Vid fon d'Kour mercredi 10 et jeudi 11 février dans les quartiers Say et piscine dans le but de combattre l'épidémie de dengue. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com )

La ville du Port organise en partenariat avec l'ARS et le TCO deux opérations Vid fon d'Kour mercredi 10 et jeudi 11 février dans les quartiers Say et piscine dans le but de combattre l'épidémie de dengue. (Photo d'illustration Imaz Press / www.ipreunion.com )