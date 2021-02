Le groupe de rockabilly Mothra Slapping Orchestra se produira ce samedi 20 février dans la salle Kargo au Kabardock. Pour cause de couvre-feu à 22h dans la ville du Port, le concert a été avancé à 17h. Alors que le concert était complet, le Kabardock précise que 17 places se sont libérés après la reprogrammation du concert. Le groupe Pamela & The Andersons ouvrira le show en première partie de ce concert. (Crédit photo : Mikaël Thuillier)

La réservation des places se fait sur le site du Kabardock à partir de 8 euros pour les adhérents et 10 euros en prévente. Compte-tenu de la reprogrammation du concert plus tôt dans la journée, la mairie du Port précise qu'un remboursement des places est possible en contactant le service Monticket par mail à [email protected] ou par téléphone au 0892 707 974.

