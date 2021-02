Publié il y a 6 minutes / Actualisé il y a 2 minutes

Les Éclaireurs de l'ouest et l'Office du tourisme de l'ouest proposent au public de partir à la (re)découverte de la ville du Port, de ses repères historiques et de ses personnages emblématiques.Rendez-vous ce mercredi 24 février (et tous les 4èmes mercredis du mois) de 9h à 11h pour une balade de 2h à travers la ville. Infos, tarifs et réservation de votre place en toute sécurité (application des gestes barrières lors de la randonnée ) en appelant le 0262 42 31 31 (Photo : Office du tourisme de l'ouest)

