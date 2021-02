La ville du Port lance une consultation préalable à la modification du dossier de création de la ZAC (zone d'aménagement concertée) Triangle de l'Oasis. "Les Portois sont invités à donner leur avis jusqu'au 22 avril 2021 pour enrichir le projet initial qui a évolué et qui intègre désormais de nouvelles programmations de bureaux, commerces et logements étudiants" indique la commune portoise

Le projet de ZAC Triangle de l’Oasis consiste à créer un nouveau quartier sur un terrain en friche de 5,6 hectares en centre-ville. Cette zone d'aménagement concertée regroupera "un campus, un pôle "ervices adapté aux étudiants et aux entreprises, des logements adaptés aux étudiants et aux jeunes travailleurs et un pôle bureaux, services et commerces" énumère la maire en soulignant que le projet "mise aussi sur la création d’un nouveau cœur vert : le Jardin de l’Oasis".

Où donner son avis :

- À la mairie - Direction de l’aménagement du territoire

- par mail à [email protected]

- par courrier à Monsieur le Maire de Le Port- Hôtel de ville - Rue Renaudière de Vaux, BP 62004 - 97821 Le Port cedex, en précisant sur l’enveloppe Concertation préalable Modification Dossier ZAC Triangle.

Plus d'informations sur le projet sur le site www.ville-port.re