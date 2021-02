Le nouveau siège de la Direction de la Mer sud océan indien (DMSOI) a été inauguré au Port ce lundi 22 février 2021. Un bâtiment bioclimatique de 4 millions d'euros accueille désormais tous les services jusqu'ici répartis sur cinq sites différents. L'inauguration a eu lieu en présence du préfet de La Réunion, du préfet des TAAF (Terres australes et antarctiques françaises) et du maire du Port, Olivier Hoarau (Photo : Mairie du Port)

Le maire du Port avait participé au lancement du chantier en juin 2019. Ce lundi, il a salué l’exemplarité du bâtiment : "un symbole fort pour nous au Port qui sommes précurseurs en matière de bâti tropical avec notre école d’architecture et la mise en œuvre de notre pôle d’Aménagement et de Construction durable". Il a également souligné "le rôle essentiel de la DMSOI pour la sauvegarde de la biodiversité marine et le regroupement des services favorisant la proximité avec les usagers de la mer." Olivier Hoarau espère maintenant la concrétisation "de nouveaux partenariats dans le cadre du futur lycée de la mer et des pôles de formations supérieures liés à l’économie bleue".

La DMSOI est un service déconcentré du ministère de la Transition écologique et du ministère de la Mer en charge du développement durable des activités maritimes. Les 90 agents sont répartis dans trois services dont les activités maritimes - gens de la mer. La DSMOI regroupe aussi un centre de sécurité des navires et le Centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (Cross) et une unité territoriale à Mayotte.