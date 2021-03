Publié il y a 18 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

En raison du renforcement des mesures sanitaires, les organisateurs du Kabardock ont été contraints d'annuler le stage découverte aux arts urbains What's up kidz destiné aux adolescents de plus de 12 ans. Le Kabardock annonce également le report de la session d'information autour des mesures actuelles Kwelifé qui devait se tenir le 8 mars. Malgré cette période de contraintes sanitaires, le kabardock poursuit son activité avec la programmation avancée de concerts et des actions de rencontres, d'échanges et de découverte autour de la musique.

