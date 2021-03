Un nouveau collectif voit le jour dans la ville du Port : AKAAPE, qui regroupe les SIAE Portoises (Structures de l'insertion par l'activité économique sur la ville). Ce vendredi 5 mars 2021 marquait le lancement officiel du collectif, en présence du maire du Port Olivier Hoarau. Nous publions le communiqué de la ville du Port ci-dessous. (Photo : Le Port)

Le Collectif AKAAPE né des ateliers de mise en réseau des SIAE Portoises est composé des six structures associatives (AGK, Kolkoz, Agidesu, Agame, les Palettes de Marguerite et Educanoo) portant les sept ACI basés au Port. Elles interviennent dans des domaines d’activités différents (agriculture urbaine, audiovisuel, BTP, reconditionnement et réparation informatique, récupération et réalisation d’objets mobiliers, production textile).

Elles partagent néanmoins le même but de proposer un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières, notamment aux habitants des quartiers prioritaires.

Pour ce faire, elles développent des offres de consommation responsable dans le cadre d’activité relevant de l’économie inclusive et sociale. Elles tissent des liens sociaux tout en promouvant une économie durable et responsable, avec des partenaires engagés pour le développement de l’économie locale, de proximité, en circuit court.

Ces six structures participent depuis trois mois à des ateliers organisés dans le cadre du Contrat de Ville pour renforcer le travail collaboratif entre leurs associations. Ce travail les a menées à l’élaboration d’un premier projet en commun : l’organisation d’une matinée des SIAE portoises.

Cet événement a pour objectif de :

- Pérenniser et développer l’emploi en insertion dans les ACI portoises ;

- Faire connaître et valoriser les ACI portoises, leurs activités, leurs salariés, leur professionnalisme auprès des partenaires publics et privés ;

- Consolider leurs modèles économiques en lien avec les partenaires ;

- Développer leurs activités marchandes ;

- Faciliter l’accompagnement de leurs salariés en insertion, notamment sur le plan de la formation professionnelle.

La tenue de cet événement ce matin sur le territoire, organisé par un collectif d’associations de l’Insertion par l’Activité Économique est une première. Cette manifestation permet de mettre en valeur la dynamique d’Insertion par l’Activité Économique et d’Économie Social et Solidaire de la Ville.