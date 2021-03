Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 21 minutes

Du lundi 8 mars au jeudi 18 mars, des activités culturelles sont prévues pour les enfants au sein de neuf écoles maternelles et élémentaires du Port. Transformées durant toute cette période de vacances en centres de loisirs, ces écoles accueilleront les marmailles de 3 à 12 ans autour d'ateliers basés sur le thème " Z'artistes en herbe". Au programme : peinture, dessin, théâtre, poésie, musique et plus encore. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Port. (Photo : mairie du Port)

Du lundi 8 mars au jeudi 18 mars, des activités culturelles sont prévues pour les enfants au sein de neuf écoles maternelles et élémentaires du Port. Transformées durant toute cette période de vacances en centres de loisirs, ces écoles accueilleront les marmailles de 3 à 12 ans autour d'ateliers basés sur le thème " Z'artistes en herbe". Au programme : peinture, dessin, théâtre, poésie, musique et plus encore. Nous publions ci-dessous le communiqué de la mairie du Port. (Photo : mairie du Port)