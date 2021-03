Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 16 minutes

30 des aînées de la ville du Port ont pu profiter de la journée de la femme pour participer à une conférence bien-être et surtout être chouchouter lors d'ateliers de coiffure, maquillage et manucure. Cette journée a été organisée par la Maison des Seniors en partenariat avec le Centre communal d'action sociale. Une expo-vente et des dégustations de produits ont permis aux gramounes de passer une très belle journée de la femme. (Photo : Le Port)

