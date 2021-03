Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 44 minutes

L'association Liaison organisait ce jeudi 11 mars au Port une distribution de 180 paniers fraîcheurs aux personnes les plus vulnérables. Les personnes âgées, handicapées et isolées à cause du Covid sont notamment visées par cette initiative initiée lors du premier confinement. Cette opération a été organisée en partenariat avec la ville du Port, la SHLMR et l'association Le Poids des mots qui a préparé des gâteaux péï pour l'occasion. (Photo : Le Port)

