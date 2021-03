Publié il y a 45 minutes / Actualisé il y a 33 minutes

Une nouvelle opération Vid Fon d'Kour s'est tenue mercredi dernier au Port dans les quartiers ZUP/Cité Maloya et Coeur saignant Haut. Les équipes de la ville et les agents de l'ARS et du TCO ont récolté lors de cette journée plus de 30m3 d'encombrants, 28 unités de déchets d'équipements électriques et électroniques et deux batteries. La ville du Port annonce que la prochaine opération se tiendra le jeudi 18 mars dans les quartiers Titan, Épuisement, SATEC, et cité Evariste de Parny. (Photo : Le Port)

