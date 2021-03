Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Kayamb, triangle, maracas, cajon ou derbouka... des instruments de musique de La Réunion et du monde sont passés à "l'atelier d'éveil musical et de découverte des percussions et des musiques traditionnelles au centre de loisirs Paule Legros" écrit la mairie du Port. Ces animations ont lieu dans le cadre de Vakans dann Port. "En chef d'orchestre Jean Bernard M'Radamy amènera les enfants à jouer des morceaux incontournables du patrimoine local tels que Valet Valet ou Cascavelle qui viendront clôturer les ateliers" annonce la mairie portoise (Photo mairie du Port)

Kayamb, triangle, maracas, cajon ou derbouka... des instruments de musique de La Réunion et du monde sont passés à "l'atelier d'éveil musical et de découverte des percussions et des musiques traditionnelles au centre de loisirs Paule Legros" écrit la mairie du Port. Ces animations ont lieu dans le cadre de Vakans dann Port. "En chef d'orchestre Jean Bernard M'Radamy amènera les enfants à jouer des morceaux incontournables du patrimoine local tels que Valet Valet ou Cascavelle qui viendront clôturer les ateliers" annonce la mairie portoise (Photo mairie du Port)