L'Agence régionale de santé et la mairie du Port mèneront une opération de démoustication nocturne au Port dans dans les quartiers Zup 1 et Vieille ville les nuits du mercredi 24 au jeudi 25 mars 2021 et du dimanche 28 au lundi 29 mars 2021.. C'est à la suite de la recrudescence des cas de dengue dans la cité maritime que cette action sanitaire est organisée (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La mairie du Port, rappelle aux habitant.e.s qu'il faut couvrir les bassins et aquariums, mettre à l'abri les tortues, fermer portes et fenêtres et protéger les ruchers avant le passage des équipes dedémoustication. Après le traitement, il faudra également maintenir les portes et fenêtres fermées au moins 30 minutes, éviter autant que possible, de pénétrer dans la zone traitée pendant 6 heures et laver et/ou peler les fruits et légumes avant de les consommer.

