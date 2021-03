Des gouzous, des baleines, des scaphandriers, une grotte en forme de coeur de quoi redonner des couleurs au Port ouest. Sur une façade de 45m de long du magasin 90, Jace et Gorg One se sont associés pour la réalisation d'une oeuvre exceptionnelle de près de 500 m2. Une oeuvre réalisée en une semaine seulement dans le cadre du projet Ville-musée portée par la ville du Port depuis 2015 auquel s'est associé le Grand port maritime de La Réunion (GPMDLR). La présentation de cette oeuvre a eu lieu le jeudi 25 mars 2021 en présence de plusieurs personnalités. Nous publions ci-dessous le communiqué de presse de la ville du Port. (Photo ville du Port)



Le dispositif Ville-musée déployé depuis 2015 démontre la volonté de la ville de s’engager dans une politique culturelle ambitieuse. Elle vise à créer les conditions favorables à la création artistique, à favoriser l’accès du plus grand nombre à la culture ou encore à préserver et à valoriser notre patrimoine a fait ressortir Annick Le Toullec. La première adjointe au maire du Port, déléguée à la culture souligne que " cette incursion dans la zone industrialo-portuaire marque notre volonté commune de reconnecter la ville avec le port. "

Le dispositif " ville-musée " mené avec le village titan centre culturel compte déjà une quarantaine d’œuvre. 10 artistes de La Réunion et 7 d’Europe et d’Asie ont pu se croiser, partager des expériences. Des artistes locaux ont également pu participer à des échanges professionnels en métropole et en Asie. Le projet va poursuivre avec l’embellissement des façades d’immeubles et de bâtiments publics dans les mois à venir avec la participation d’artistes locaux et internationaux. En 2021 et 2022, la ville souhaite organiser un nouveau circuit des œuvres partant du GPMDLR vers les quartiers, avec deux créations phares sur les sites du port ouest, aux Ateliers de l’océan et au Terminal sucrier.