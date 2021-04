Publié il y a 9 heures / Actualisé le Vendredi 02 Avril à 10H50

Afin de faciliter l'accès à la vaccination aux habitants de Saint-Louis et du Port, l'ARS, en lien avec les communes, le SDIS et la Croix Rouge, organise des opérations de vaccination de proximité pour "aller vers" les habitants de ces deux communes, indique l'Agence régionale de santé ce vendredi matin 2 avril 2021. "Ces opérations se dérouleront le mercredi 7 et le mercredi 14 avril au Port et le jeudi 8 avril à Saint-Louis" ajoute l'ARS dont nous publions le communiqué ci-dessous :

