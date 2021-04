Publié il y a 42 minutes / Actualisé il y a 7 heures

Une quinzaine de jeunes ont participé récemment à la première étape du " Port tour formation ". Issus des quartiers prioritaires de la ville du Port, ils ont pu découvrir au CREPS de Sainte-Clotilde, des formations et des métiers dans le domaine du sport, de l'animation, des loisirs et du développement durable. Organisé dans le cadre du contrat de ville, le " Port tour formation " aide à prévenir le décrochage scolaire et permet aux élèves d'élaborer leur projet scolaire et professionnel. (Photos mairie du Port)

