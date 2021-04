Publié il y a 43 minutes / Actualisé il y a 7 heures

À l'occasion de la fête de Pâques, un repas a été offert aux plus démunis. Huiy bénévoles du comité des chômeurs et des mal logés de la commune du Port (CCMLCP) se sont relayés en cuisine et en salle pour cuisinier et servir un repas de fête. Au menu : cari coq péï, cari camarons, rôti de porc, grain et rougail. Pour le dessert, une tarte meringue citron accompagne le traditionnel chocolat. Un repas rendu possible grâce au concours de la Banque alimentaire, des partenaires et des donateurs et à la mobilisation des bénévoles. (Photo mairie du Port)

