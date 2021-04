Face à la recrudescence des cas de dengue, une opération vid fon d'kour est prévue le jeudi 08 avril dans le quartier du Coeur Saignant. Bois, ferraille, tôles, vieux meubles... "sortez tous vos encombrants susceptibles de constituer des gîtes larvaires. Les agents de la ville du Port et les partenaires du TCO et de l'ARS se mobilisent pour mener à bien cette opération" notent les organisateurs dans un communiqué que nous publions ci-dessous (Photo mairie du Port)

La dengue est une maladie transmise par les moustiques et peut avoir des conséquences graves pour votre santé et celle de vos proches. Des équipes se présenteront à votre domicile pour vous informer, identifier les situations favorisant le développement des moustiques (gîtes larvaires : gouttières, vases, pots, soucoupes, déchets divers, pneus usagés sans jantes et non souillés, etc.) et les supprimer.

En dehors du cadre exceptionnel de cette opération, la mairie précise qu'il est impératif de continuer à respecter le calendrier habituel et les consignes de collectes.

Plus d’infos sur le site du TCO