Publié il y a 2 heures / Actualisé il y a 12 heures

Compte tenu des nouvelles mesures qui ont été annoncées par le Préfet dans le cadre de la crise sanitaire. Comprenant la fermeture des gymnases, des établissements sportifs clos et des salles de spectacle à compter du mardi 6 avril et le maintien du couvre-feu de 18h à 5h sur l'ensemble du département jusqu'au 20 avril inclus. La ville du Port fait le point sur les établissements culturels et sportifs accueillant les Portois. Retrouvez ci- dessous le communiqué de la mairie du Port.

