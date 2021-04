Ce mercredi 7 avril 2021, la ville du Port a lancé sa première opération de vaccination. Afin de faciliter l'accès à la vaccination, l'ARS (Agence régionale de santé) en lien avec la ville et avec le concours du SDIS (Service départemental d'incendie et de secours) a organisé une opération de proximité pour "aller vers" la population. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port. (Photo mairie du Port)

L'opération de vaccination était destinée aux personnes de 70 ans et plus, aux personnes de tout âge ayant une pathologie à très haut risque, aux personnes de 50 ans ayant une pathologie à risque et aux personnels de santé au contact direct des patients. Le public concerné a été invité à prendre rendez-vous pour se faire vacciner contre la Covid-19.

Cette opération sera renouvelée le mercredi 14 avril au centre Paulette Adois Lacpatia.

La prise de rendez-vous est obligatoire sur le site internet Santé.fr

par téléphone au 0262 724 720 (du lundi au samedi de 8h à 17h).

Plus d’infos sur le site de l'ARS