Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 40 minutes

L'épidémie de Dengue frappe La Réunion en général et le Port en particulier. 57% des cas recensés à La Réunion depuis le début de l'année 2021 sont concentrés dans cette ville. La commune portoise a donc haussé le ton ce mardi 13 avril 2021. Les élus mettent l'Etat en demeure et réclament qu'ils procèdent au nettoyage immédiat de trois terrains lui appartenant. Laissés à l'abandon et constituant donc un terrain de choix pour le développement des moustiques et de leurs larves ces terrains sont situés en plein centre-ville

