Huit élèves du lycée Jean Hinglo et des collèges Edmond Albius et Jean Le Toullec ont récemment participé à une matinée découverte au Rsma (Régiment du service militaire adapté de la Réunion) de Saint-Denis, dans le cadre du "Port tour formation". "Cette matinée découverte au RSMA va être reconduite pour un groupe de 20 jeunes du lycée Léon de Lépervanche et une troisième date sera fixée prochainement" indique la ville du Port (Photo mairie du Port)

