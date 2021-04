Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 8 minutes

Un "Kombi sound sytem" a sillonné ce mercredi 14 avril 2021, les rues et les quartiers du Port. L'initiative revient au Kabardock qui, après l'annulation de deux concerts, a décidé d'aller au plus près de son public. Les Portois ont pu écouter de la musique lontan. Nous publions ci-dessous le communiqué de La ville du Port. (photos Mathilde Boyer et Kabardock)

