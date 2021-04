Publié il y a 3 heures / Actualisé il y a 1 heures

Ce vendredi 16 avril 2021, était la date limite pour soumettre les propositions d'affiches et de slogans dans le cadre de la campagne de communication pour lutter contre les violences et le harcèlement scolaire. Les élevés de CM1 de l'école Charles Vendomèle du Port ont produit des dessins et des slogans pour dire non au harcèlement scolaire. Cette action est à mettre à l'initiative du conseil municipal des enfants (CME). L'objectif est "d'améliorer le climat scolaire et d'assurer le bien-être et la réussite de tous les élèves" indique la mairie du Port (Photos mairie du Port)

