Ce mercredi 21 avril 2021, Oliver Hoarau, maire du Port et président du conseil d'administration du CCAS (Centre communal d'action sociale), a rendu a effectué des visites dans les différentes structures du CCAS afin d'échanger avec les équipes et de leur apporter son soutien. C'était également l'occasion pour Olivier Hoarau d'évoquer, en présence de l'élu Franck Jacques Antoine, vice-président du CCAS, "les grandes orientations dans le cadre de la restructuration du CCAS pour une action sociale plus moderne, plus proche des administrés". Communique la ville du Port. Nous publions ci-dessous le communiqué de la ville du Port.

Le CCAS participe à la mise en œuvre de la politique sociale sur l’ensemble du territoire de la ville afin de venir en aide aux personnes les plus fragiles. Il regroupe plusieurs services et dispositifs tels que : aide sociale/légale, épicerie sociale, Maison des Seniors, centres de loisirs, crèche et classe passerelle.

Dans un contexte de crise sanitaire, le CCAS est particulièrement sollicité et son personnel très mobilisé. Au plus fort de la crise, le CCAS a assuré a livraison de 1 254 colis alimentaires en deux mois.

Depuis le début de l’année, les équipes du CCAS et le Conseil d’administration travaillent sur la rédaction d’un projet d’établissement, véritable feuille de route pour les 6 années à venir. Objectif : répondre aux besoins sociaux de la population portoise. Les valeurs qui en découlent sont : solidarité, proximité, bienveillance et engagement, égalité, dignité et respect, disponibilité, écoute et innovation.

Dans les mois à venir, une réhabilitation des locaux du CCAS devrait offrir de meilleures conditions de travail et d’accueil (espaces et prises en charge individualisés, confidentialité, espace numérique en libre-service). Un Pôle social comprenant le Pôle Handicap devrait également voir le jour. En 2020, plus de 70 000 contacts (échanges téléphoniques, demandes allocations) ont été enregistrés. Le CCAS compte un effectif de 184 personnes.