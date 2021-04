Publié il y a 12 minutes / Actualisé le Mercredi 21 Avril à 15H53

La section sportive et scolaire football du Collège Edmond Albius du Port organise en vue de la prochaine rentrée scolaire 2021/2022 son concours d'entrée sur dossier pour les filles et les garçons de CM2, 6e, 5e et 4e. Le dossier est à compléter et à retourner au professeur référent M. Delmotte avant le Vendredi 30 avril 2021.

La section sportive et scolaire football du Collège Edmond Albius du Port organise en vue de la prochaine rentrée scolaire 2021/2022 son concours d'entrée sur dossier pour les filles et les garçons de CM2, 6e, 5e et 4e. Le dossier est à compléter et à retourner au professeur référent M. Delmotte avant le Vendredi 30 avril 2021.