Des élèves du collège Edmond Albius ont participé au concours " Je filme le métier qui me plaît ". Leur film " Chaudronnier, ma passion ", fait partie de la sélection officielle. "Visionnez, likez, commentez et partagez jusqu'au 30 mai cette vidéo pour soutenir les jeunes âgés de 14-15 ans", invite la mairie du Port. La vidéo a été réalisée au port-ouest pour "mettre en lumière à la fois le métier de chaudronnier naval, souvent méconnu et la ville du Port" ajoute la ville dont nous publions le communiqué ci-dessous (Photos mairie du Port)

"La participation des jeunes du collège Edmond Albius au concours " Je filme le métier qui me plaît " est validée. Après plusieurs mois d’implication dans la recherche du thème, l’écriture du scénario, le tournage et le montage, le film " Chaudronnier, ma passion ", visible ici : https://parcoursmetiers.tv/…/12202-chaudronnier-ma-passion fait partie de la sélection officielle. Visionnez, likez, commentez et partagez jusqu’au 30 mai cette vidéo pour soutenir les jeunes âgés de 14-15 ans. La vidéo a été réalisée au port ouest pour mettre en lumière à la fois le métier de chaudronnier naval, souvent méconnu et la ville du Port.

Expérience unique et originale, ce concours permet aux élèves de développer leurs compétences numériques en participant activement à leur parcours d’orientation. Les jeunes, en situation de décrochage scolaire sont en effet encadrés par l’association AEC (Académie pour l’Égalité des Chances) et bénéficient du soutien de la ville du Port dans le cadre du dispositif bourse de stage. Il permet d’accompagner des jeunes dans la conception de leur parcours professionnel et la recherche de stages.

Les résultats du concours seront connus le 31 mai."