Le Pôle sport santé de l'office municipal des sport (OMS) vient de recevoir un double label pour ses activités orientées vers une pratique de loisir et détente. "Il s'agit des labellisations " Sport Santé pour tous " qui concerne la reprise d'activité de loisir/santé et " Sport sur ordonnance " pour les personnes atteintes d'une affection de longue durée" précise la mairie du Port dont nous publions le communiqué ci-dessous. (Photos : mairie du Port)

L’éducatrice APA (Activités physiques adaptées) de l’OMS encadre à ce jour 45 pratiquants dont des personnes en situation de handicap. Gym douce, aquagym ou encore activités physiques adaptées sont au programme du lundi au samedi dans les gymnases et à la piscine Jean-Lou Javoy. Les pratiquants bénéficient d’un suivi régulier.

Les labels ont été mis en place dans le cadre du plan régional Sport santé bien-être 974 (SSBE 974), coordonné par la délégation régionale académique à la jeunesse, à l’engagement et au sport et l’ARS. Le plan vise l’amélioration globale de la santé de la population réunionnaise en favorisant le recours aux activités physiques et sportives (APS) comme moyen de préserver son capital santé et aussi comme thérapeutique non médicamenteuse prescrite par le médecin traitant aux patients atteints de maladies chroniques.

Pour plus d'informations : OMS du Port – 0262 42 41 20