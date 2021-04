Le centre communal d'action sociale (CCAS) propose un accompagnement, pour aider à remplir correctement les déclarations d'impôts, version papier. Vous avez jusqu'au 20 mai 2021 pour pour soumettre votre déclaration papier. Nous publions ci-dessous le communique de la ville du Port.

Un service de proximité est disponible au CCAS du centre-ville et dans les annexes. Les agents formés à un premier niveau d’accompagnement pourront informer le public, vérifier et remplir les déclarations. Les demandes spécifiques plus techniques seront orientées vers l’administration fiscale. L’an dernier, le CCAS a accompagné plus de 150 déclarants.

La réception du public se fait du lundi au jeudi de 8h-16h30 et vendredi 8h-12h30 dans le respect du protocole sanitaire.

